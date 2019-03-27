В Вятскополянском районе из-за заболевшей собаки установили карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-27T11:26:05+03:00

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В деревне Куршино Вятскополянского района на два месяца ввели карантин по бешенству животных. Ранее, 14 марта, на территории населенного пункта опасное заболевание обнаружили у домашней собаки.

Согласно указу губернатора Кировской области, в период карантина в Куршино запрещено проводить выставки домашних животных, вывозить кошек и собак за пределы деревни, отлавливать диких животных.

По информации Управления ветеринарии, сейчас в Кировской области насчитывают пять неблагополучных пунктов по бешенству животных. Это Богородский, Вятскополянский, Зуевский, Пижанский и Унинский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU