Кировчанин взял кредит и перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
В полицию Кировской области обратился 45-летний мужчина. Он пояснил, что планировал подзаработать в Интернете и вложил в «игру на бирже» 8 тысяч рублей. Однако его обманули.
- Спустя какое-то время потерпевшему пришло сообщение, что он «выиграл», - пояснили в УМВД РФ по Кировской области. - И теперь у него на счету якобы не 8 тысяч, а 16. Однако выводить ему эти деньги отказались, сообщив, что нужно вложить еще 200 тысяч рублей, получить прибыль и затем уже выводить свой выигрыш.
Мужчина поверил мошенникам и взял кредит, чтобы снова вложиться в «игру на бирже». В общей сложности, он перевел неизвестным более 400 тысяч рублей. В итоге, потерпевший не заработал денег и должен будет выплачивать долг перед банком. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU