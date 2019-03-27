Кировчанин взял кредит и перевел мошенникам почти полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:56 2019-03-27T09:05:07+03:00

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В полицию Кировской области обратился 45-летний мужчина. Он пояснил, что планировал подзаработать в Интернете и вложил в «игру на бирже» 8 тысяч рублей. Однако его обманули.

- Спустя какое-то время потерпевшему пришло сообщение, что он «выиграл», - пояснили в УМВД РФ по Кировской области. - И теперь у него на счету якобы не 8 тысяч, а 16. Однако выводить ему эти деньги отказались, сообщив, что нужно вложить еще 200 тысяч рублей, получить прибыль и затем уже выводить свой выигрыш.

Мужчина поверил мошенникам и взял кредит, чтобы снова вложиться в «игру на бирже». В общей сложности, он перевел неизвестным более 400 тысяч рублей. В итоге, потерпевший не заработал денег и должен будет выплачивать долг перед банком. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU