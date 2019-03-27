2019-03-27T09:05:07+03:00
Происшествия

Кировчанин взял кредит и перевел мошенникам почти полмиллиона рублей

Мужчина рассчитывал, что сможет подзаработать «в игре на бирже»
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Теперь мужчина должен вернуть банку почти 400 тысяч рублей. Фото: pixabay.comТеперь мужчина должен вернуть банку почти 400 тысяч рублей. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В полицию Кировской области обратился 45-летний мужчина. Он пояснил, что планировал подзаработать в Интернете и вложил в «игру на бирже» 8 тысяч рублей. Однако его обманули.

- Спустя какое-то время потерпевшему пришло сообщение, что он «выиграл», - пояснили в УМВД РФ по Кировской области. - И теперь у него на счету якобы не 8 тысяч, а 16. Однако выводить ему эти деньги отказались, сообщив, что нужно вложить еще 200 тысяч рублей, получить прибыль и затем уже выводить свой выигрыш.

Мужчина поверил мошенникам и взял кредит, чтобы снова вложиться в «игру на бирже». В общей сложности, он перевел неизвестным более 400 тысяч рублей. В итоге, потерпевший не заработал денег и должен будет выплачивать долг перед банком. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Галицких покинул пост председателя Общественной палаты Кировской области
В Ганино четырех мужчин задержали во время поиска «закладки» с наркотиками
Крыша яранского детского сада обрушилась из-за плохой реконструкции и халатного надзора
Киров - Нововятск: в городе снова тестируют троллейбус на автономном ходу
ЭКСКЛЮЗИВ «КП»: трехлетний сын матери, оставившей детей на ночь дома, не умеет разговаривать и болен рахитом
Энергетики Кировэнерго рассказали журналистам районных СМИ о цифровой трансформации электросетевого комплекса
В общежитии яранского колледжа нашли тело 20-летнего студента
«Кировэнерго» ответит на вопросы представителей малого и среднего бизнеса о техприсоединении к электросетям
Уроженец Кировской области взорвался на самодельной гранате в Киеве
Директор автошколы в Нагорске выдал шесть липовых прав
В Кировском колледже бывший уголовник работал мастером
В Кирове аварийное дерево оборвало провода и уценило машину
Кировчане увидели над городом розовую Луну
В кировских ТЦ нашли 2,5 тысячи нарушений после трагедии в «Зимней вишне»
Кировчане сняли в тайм-лапс Лунное гало
На удочке у мошенников: 57-летняя пенсионерка за снятие «смертельной порчи» продала дом, машину и взяла девять кредитов
В Кирове назначили главу Управления дорожной и парковой инфраструктуры
В Вахрушах во время ссоры пьяный мужчина убил сожительницу
В Кирове объявлено метеопредупреждение: мокрый снег, гололедица и сильный ветер
Члены Общественной палаты Кировской области посетили «УРАЛХИМ»
Год строгого режима за украденный телефон: в Чепецке вынесли приговор мелкому воришке
В Кировэнерго состоялся учебно-методический сбор по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны