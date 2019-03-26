Александр Галицких покинул пост председателя Общественной палаты Кировской области
Во вторник, 26 марта, председатель Общественной палаты Кировской области Александр Галицких сложил свои полномочия. Теперь он будет руководить организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Кировской области.
Нового руководителя на пост председателя Общественной палаты Кировской области пока не избрали. Его выберут на пленарном заседании в апреле.
Напомним, что Александр Александрович окончил Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина. С 1980 по 1987 год он работал в средней школе №16, сначала учителем русского языка и литературы, затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С 1987 по 2004 год Александр Галицких был директором средней школы № 29. Затем до 2016 года он занимал должность заместителя Председателя Правительства области.
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