2019-03-26T19:05:27+03:00
Общество

Александр Галицких покинул пост председателя Общественной палаты Кировской области

Нового руководителя пока не избрали
Анна КРЮКОВА
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Общественная палата не стала выбирать нового председателя вместо Александра Галицких. Фото: архив «КП»Общественная палата не стала выбирать нового председателя вместо Александра Галицких. Фото: архив «КП»
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Во вторник, 26 марта, председатель Общественной палаты Кировской области Александр Галицких сложил свои полномочия. Теперь он будет руководить организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Кировской области.

Нового руководителя на пост председателя Общественной палаты Кировской области пока не избрали. Его выберут на пленарном заседании в апреле.

Напомним, что Александр Александрович окончил Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина. С 1980 по 1987 год он работал в средней школе №16, сначала учителем русского языка и литературы, затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С 1987 по 2004 год Александр Галицких был директором средней школы № 29. Затем до 2016 года он занимал должность заместителя Председателя Правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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