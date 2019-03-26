В Ганино четырех мужчин задержали во время поиска «закладки» с наркотиками

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-26T19:14:46+03:00

У одного из мужчин обнаружили сверток с наркотиками. Фото: УМВД РФ по Кировской области

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Полицейские задержали в Ганино четырех мужчин, искавших наркотики. Они приехали в областной центр из Кирово-Чепецка специально, чтобы забрать «закладку». Координаты тайника с наркотиками мужчинам выслали в интернет-мессенджере после оплаты запрещенного вещества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/699403" frameborder="0"></iframe> Полицейские задержали жителей Кирово-Чепецка, искавших наркотики.Видео: УМВД РФ по Кировской области! другой источник

- У одного из задержанных, 33-летнего чепчанина, полицейские изъяли сверток с наркотиком, - пояснили в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области. - Его масса составила 0,43 грамма, что является значительным размером.

Также все мужчины прошли медицинское освидетельствование. Оно показало, что задержанные употребляли наркотики. Сейчас в отношении 33-летнего жителя Кирово-Чепецка возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU