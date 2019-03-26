Крыша яранского детского сада обрушилась из-за плохой реконструкции и халатного надзора

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-26T19:16:08+03:00

После проседания крыши садик продолжил работу в штатном режиме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области

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Областная прокуратура выявила причины обрушения крыши детского сада «Петушок» в Яранске Кировской области. Так, ведомство заключило: кровля рухнула из-за неправильной реконструкции и ненадлежащего контроля за проведенными работами.

- Некачественный ремонт провел местный индивидуальный предприниматель, кроме того, компания «Проект Сервис Плюс», проводящая надзор за работой подрядчика, выдавала ложное заключение, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по Кировской области. - После чего заведующая детского сада несмотря на то, что здание не было введено в эксплуатацию, подписала акт о готовности учреждения к учебному году и осуществлению образовательного процесса.

В то же время районная прокуратура провела доследственную проверку деятельности виновных в обрушении крыши лиц по статьям 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и 293 УК РФ «Халатность».

Устранение нарушений и результаты предварительного расследования находится на контроле у прокуратуры.

Напомним, что ЧП произошло 18 февраля. В комментариях пользователи утверждали, что здание садика уже долгое время является проблемным: летом в заведении ремонтировали крышу и одну из стен.

ИСТОЧНИК KP.RU