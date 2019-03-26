Киров - Нововятск: в городе снова тестируют троллейбус на автономном ходу

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-26T15:14:44+03:00

Сегодня транспортное средство из Уфимска совершило свою первую поездку по нашим дорогам и не сломалось, как это было в прошлый раз

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На дорогах Кирова вновь появился уфимский «Горожанин» - троллейбус на автономном ходу. Курсировать машина будет по маршруту Киров - Нововятск во время бесплатного тестирования.

- Объем аккумуляторной батареи для бесконтактного передвижения позволяет этой машине преодолевать 35-50 километров в автономном режиме, то есть без соприкосновения с проводами, - пояснили в пресс-службе администрации города Кирова. - Низкопольный троллейбус оснащен уникальными, разработанными на уфимском заводе, раздвижными дверями, складным пандусом, системой подогрева, действующей в зимнее время, видеомонитором. Еще одним нововведением, которое оценят кировчане, станут USB-разъемы для подзарядки телефонов, встроенные в нескольких местах в салоне.

Первым маршрутом троллейбуса стал путь от троллейбусного депо на Октябрьском проспекте по улицам Профсоюзной, Ленина и до Нововятска. У железнодорожного переезда машина развернулась и уехала в обратно.

- На момент прибытия троллейбуса к железнодорожному переезду уровень заряда его аккумуляторной батареи составлял 78%, - подчеркнул представитель завода-разработчика машины. - К слову, данные об уровне заряда водитель видит в своей кабине. Электротроллейбус может также действовать и при низких температурах: во время трехдневного тестирования в Новосибирске, где температура воздуха была -37 градусов Цельсия, батарея разрядилась лишь на 20%

В ближайшие две недели «Горожанин» будет курсировать по маршруту троллейбуса № 8. Через 14 дней разработчики установят на машину специальную коробку управления штангами («рогами». - Ред.) С установкой этого механизма переключаться между автономными и традиционными режимами водители смогут, не выходя из кабины.

- Городу, в котором уже есть троллейбусная сеть, логично развивать именно ее, - подчеркнул сити-менеджер Илья Шульгин. - Троллейбусы экологичны и эффективны в условиях городской среды. Их использование нужно, наоборот, расширять. Для этого надо провести и обновление автопарка, поскольку значительная часть троллейбусов у нас уже и технически, и морально устарела. Уже во втором квартале 2019-го рассчитываем приобрести 30 газомоторных автобусов и 30 новых троллейбусов - пока классических. Далее будем говорить о закупке троллейбусов с большим автономным ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU