ЭКСКЛЮЗИВ «КП»: трехлетний сын матери, оставившей детей на ночь дома, не умеет разговаривать и болен рахитом

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-26T15:10:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксклюзивные подробности дела о матери, оставившей своих пятерых детей на ночь в запертой квартире: ее сын, которому 2 года и 9 месяцев, не умеет разговаривать и самостоятельно есть. Врачи подозревают, что у мальчика рахит, который уже нельзя вылечить.

- Первые два дня ребенок вообще молчал, начал плакать только день на третий, - рассказал «Комсомолке» инсайдер. - Все думали, что он не разговаривает из-за страха, а он просто не умеет. Тихо произносит какие-то слова себе под нос - речь совсем не связная. Маму не зовет. Ест плохо: одни кожа да кости, наверное, отходит от стресса. Все: персонал и пациенты - жалеют его, подкармливают. Сам он практически не ест, только с помощью взрослых. А всю одежду, в которой его привезли, выкинули - она была в ужасном состоянии.

Хронический рахит, ненормальное развитие костей у детей из-за недостатка солей и нарушения обмена веществ, у ребенка пока стоит под вопросом. Врачи назначили мальчику обследование.

Напомним, что ЧП произошло с 21 на 22 марта. 30-летняя мать отправилась гулять и отдыхать вместе со своей подругой, заперев пятерых детей в квартире одних. Самому старшему ребенку девять лет, младшему - девять месяцев.

В больнице девятимесячный и трехлетний сыновья будут жить, пока суд не вынесет в отношении его матери решение. Органы опеки и попечительства собирают документы, чтобы лишить ее родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU