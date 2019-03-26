В общежитии яранского колледжа нашли тело 20-летнего студента
Жители района сообщают, что это могло быть самоубийство
Молодой человек жил в одном из общежитий ЯранскаФото: Лия Гараева
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Молодой человек ушел из жизни 22 марта 2019 года. Его тело обнаружили в общежитии одного из техникумов Яранска. Как сообщает СУ СКР России по Кировской области, на теле студента не обнаружены признаки насильственной смерти, пока устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В социальных сетях знавшие молодого человека пишут, что он родом из Тужи, учился на четвертом курсе.
Его вспоминают как хорошего и доброго парня. Близким и родственникам приносят соболезнования и желают терпения и сил, чтобы перенести такую утрату.
Кировчане пишут, что молодой человек мог свести счеты с жизнью из-за девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU