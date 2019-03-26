2019-03-26T12:23:12+03:00
Общество

Уроженец Кировской области взорвался на самодельной гранате в Киеве

По информации СМИ, он состоял в радикальной экстремистской группировке
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчина был участником экстремистской организации. Фото: Youtube.comМужчина был участником экстремистской организации. Фото: Youtube.com
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28-летний молодой человек находился в розыске Интерпола и ФСБ России. Его подозревали в убийстве таксиста.

Взрыв произошел 23 марта 2018 года ночью в Голосеевском районе города Киева на улице Науки. Полиция нашла в квартире тело мужчины. Кроме того, как сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на украинские СМИ, в помещении были найдены документы на разные имена, но с одной фотографией. На них был погибший.

Личность мужчины быстро установили. Им оказался уроженец Кирово-Чепецка Луан Кингиссеп. СМИ сообщает, что с 2014 года мужчина пребывал на Украине и участвовал в боевых действиях. Кроме того, он был членом радикальной группировки «Правый сектор» (запрещена на территории РФ).

По предварительной информации, причиной его смерти стала самодельная граната.

ИСТОЧНИК KP.RU

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