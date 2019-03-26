Уроженец Кировской области взорвался на самодельной гранате в Киеве
28-летний молодой человек находился в розыске Интерпола и ФСБ России. Его подозревали в убийстве таксиста.
Взрыв произошел 23 марта 2018 года ночью в Голосеевском районе города Киева на улице Науки. Полиция нашла в квартире тело мужчины. Кроме того, как сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на украинские СМИ, в помещении были найдены документы на разные имена, но с одной фотографией. На них был погибший.
Личность мужчины быстро установили. Им оказался уроженец Кирово-Чепецка Луан Кингиссеп. СМИ сообщает, что с 2014 года мужчина пребывал на Украине и участвовал в боевых действиях. Кроме того, он был членом радикальной группировки «Правый сектор» (запрещена на территории РФ).
По предварительной информации, причиной его смерти стала самодельная граната.
ИСТОЧНИК KP.RU