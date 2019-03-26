2019-03-26T12:31:09+03:00
Происшествия

Директор автошколы в Нагорске выдал шесть липовых прав

Мужчина просто так выписывал удостоверения на вождение снегоходов
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: Константин НАГОВИЦЫНФото: Константин НАГОВИЦЫН
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На данный момент следователи проверяют все документы, а также опрашивают всех причастных к этой истории. Чтобы понять, почему в автошколе люди числились, но по факту не учились, а права на вождение снегоходов получили. На данный момент в отношении директора возбуждено уголовное дело по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

- По версии следствия, в мае 2017 года директор одной из организации дополнительного образования поселка Нагорск совершил служебный подлог, - комментируют в СУ СК РФ по Кировской области. - Он внес заведомо ложные сведения в свидетельства о прохождении обучения в образовательной организации по программе «Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории «А1» (снегоходов), являющихся официальными документами на имя не менее шести человек. Фактически указанные граждане обучение не проходили.

Следователи устанавливают причины поступка: делал это директор за вознаграждение от учеников, или просто по доброте душевной, или же руководствуясь родственными связями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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