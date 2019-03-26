В Кировском колледже бывший уголовник работал мастером

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-26T10:55:43+03:00

Его трудоустроили без разрешения комиссии по делам несовершеннолетних

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29-летний мужчина проработал в образовательном учреждении почти четыре месяца. Он устроился на должность мастера в КОГПОАУ «Кировский автодорожный техникум».

- Ранее он привлекался к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью потерпевшего из хулиганских побуждений», - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Лица, совершившие аналогичные преступления могут быть допущены к работе и труду с несовершеннолетними только при разрешения комиссии по делам несовершеннолетних.

Однако, в колледже не было такого документа, поэтому в адрес директора внесли представление. Мастера уволили, а на главу образовательного учреждения завели административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства». Директора оштрафовали.

Кстати, после прокурорской проверки комиссия ПДН все же состоялась, и мужчине вернули должность.

ИСТОЧНИК KP.RU