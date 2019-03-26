2019-03-26T10:52:09+03:00
Общество

В Кирове упало аварийное дерево оборвало провода и уценило машину

Оно перегородило тротуар и мешает выезду авто
Евгений ДЕМИХОВ
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Дерево разбило окно в доме. Фото: Владимир ПочашевДерево разбило окно в доме. Фото: Владимир Почашев
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- Сегодня утро, десятый час. Тишина. Только один из интернет-провайдеров восстановил линию, ребята еще ночью работали, молодцы, - с негодованием пишут жители дома на улице Воровского, 52.

Ночью никто убирать дерево не стал, только специалисты одной интернет-компании восстановили свою линию. Фото: Владимир Почашев

Ночью никто убирать дерево не стал, только специалисты одной интернет-компании восстановили свою линию. Фото: Владимир Почашев

Упавшее дерево оборвало провода во дворе, повредило припаркованный автомобиль и выбило несколько окон в доме. Жильцы разместили фотографии с места происшествия в социальных сетях. Они сообщают, что еще летом просили убрать аварийные деревья со двора. В комментариях нашлись люди, которые ответили, что, мол, никто ничего не должен был делать. А вот другие кировчане пишут: «В том году на улице Дружбы пять машин аналогично деревцем придавило».

Напомним, что в понедельник утром МЧС сделало метеопредупреждение. Киров завалило мокрым снегом и дул порывистый ветер. Скорее всего, именно погодные условия стали причиной ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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