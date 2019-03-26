Кировчане увидели над городом розовую Луну

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-26T10:58:06+03:00

В старину верили, что розовое ночное светило указывает на ведьмин шабаш. Фото: Людмила Калинина

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Небо окрасилось в ярко-розовый цвет, а вместе с ним и ночное светило. Фотографию с этим необычным явлением разместили в социальных сетях. Автор работы подписал ее: «Розовая Луна - старинная примета, свидетельствующая о том что где-то поблизости проказничают ведьмы».

Фото собрало отклики кировчан. Кое-кто пошутил про своих родственников: мол, теща в город приехала. А некоторые припоминают людей у власти: «Напроказничали на годы вперед. До сих пор светит».

Напомним, что недавно кировчанин снял Лунное гало в тайм-лапс. Видео также выложили в социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU