2019-03-26T10:58:06+03:00
Общество

Кировчане увидели над городом розовую Луну

Необычное природное явление порадовало горожан
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
В старину верили, что розовое ночное светило указывает на ведьмин шабаш. Фото: Людмила КалининаВ старину верили, что розовое ночное светило указывает на ведьмин шабаш. Фото: Людмила Калинина
Изменить размер текста:

Небо окрасилось в ярко-розовый цвет, а вместе с ним и ночное светило. Фотографию с этим необычным явлением разместили в социальных сетях. Автор работы подписал ее: «Розовая Луна - старинная примета, свидетельствующая о том что где-то поблизости проказничают ведьмы».

Фото собрало отклики кировчан. Кое-кто пошутил про своих родственников: мол, теща в город приехала. А некоторые припоминают людей у власти: «Напроказничали на годы вперед. До сих пор светит».

Напомним, что недавно кировчанин снял Лунное гало в тайм-лапс. Видео также выложили в социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уроженец Кировской области взорвался на самодельной гранате в Киеве
Директор автошколы в Нагорске выдал шесть липовых прав
В Кировском колледже бывший уголовник работал мастером
В Кирове упало аварийное дерево оборвало провода и уценило машину
В кировских ТЦ нашли 2,5 тысячи нарушений после трагедии в «Зимней вишне»
Кировчане сняли в тайм-лапс Лунное гало
На удочке у мошенников: 57-летняя пенсионерка за снятие «смертельной порчи» продала дом, машину и взяла девять кредитов
В Кирове назначили главу Управления дорожной и парковой инфраструктуры
В Вахрушах во время ссоры пьяный мужчина убил сожительницу
В Кирове объявлено метеопредупреждение: мокрый снег, гололедица и сильный ветер
Члены Общественной палаты Кировской области посетили «УРАЛХИМ»
Год строгого режима за украденный телефон: в Чепецке вынесли приговор мелкому воришке
В Кировэнерго состоялся учебно-методический сбор по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны