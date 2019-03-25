В кировских ТЦ нашли 2,5 тысячи нарушений после трагедии в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-25T17:40:18+03:00

Прокуратура отчиталась о проверках после ЧП в Кемерово

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События в кемеровском торговом центре всполошили всю страну. Генпрокуратура распорядилась проверить на пожарную безопасность объекты массового пребывания населения.

- Было охвачено порядка 300 учреждений региона, - сообщают в прокуратуре Кировской области. - Среди них 98 торгово-развлекательных комплексов. Практически везде обнаружили нарушения. Это неисправность систем пожаротушения и оповещения, захламление путей эвакуации, отсутствие указателей и знаков и другие.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего прокурорские проверки выявили 2,5 тысячи нарушений.

Прокуроры внесли 275 представлений.

К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 488 человек.

Здания 16 объектов закрывали на время, пока в них не устранят нарушения.

12 торговых центров остаются под пристальным наблюдением прокуратуры.

ВНЕПЛАНОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Корреспондент «Комсомолки» вместе с сотрудником МЧС тоже решили устроить небольшую проверку торговых центров Кирова. Для этого были выбраны одни из самых популярных и известных объектов.

К каждому из проверенных ТЦ можно было придраться: везде нашлись свои недочеты. Так, например, в одном из торговых центров корзина с мячами загораживала эвакуационный выход.

ИСТОЧНИК KP.RU