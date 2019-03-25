Кировчане сняли в тайм-лапс Лунное гало

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-25T17:38:55+03:00

Метеорологическое явление было заметно лишь вдали от городского смога - в областных районах

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В группе «Любительская метеорология» опубликовали видеозапись уникального явления. 21 марта луна была объята тонкой радужной линией - 22-градусным гало. На тайм-лапс камеру явление зафиксировал Сергей Бисеров в Афанасьевском районе в деревне Бисерово.

- Гало - это комплекс атмосферных оптических явлений, - пояснили в группе. - В этот комплекс входит больше сотни видов гало. Всевозможные кольца, дуги и пятна образуются из-за преломления и/или отражения света в ледяных кристаллах. А 22-градусное гало - это то же самое явление, только с круглым радужным поясом вокруг солнца или луны.

Такое метеорологическое явление может случиться всего 50-150 раз в году. Чтобы посмотреть на гало и зафиксировать его на камеру лучше всего отправиться за город, так как там чище воздух.

Отметим, что, по славянским приметам, во времена, когда науки метеорологии не существовало, по гало предсказывали погоду. На Руси это явление предшествовало дождям и снегопадам.

ИСТОЧНИК KP.RU