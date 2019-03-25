2019-03-25T18:08:17+03:00
Происшествия

На удочке у мошенников: 57-летняя пенсионерка за снятие «смертельной порчи» продала дом, машину и взяла девять кредитов

С 2015 года она перевела аферистам больше 1,5 миллиона рублей
Елизавета Захарова
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Чтобы рассчитаться с ведуньей, снявшей «порчу», пенсионерка продала дом и машинуЧтобы рассчитаться с ведуньей, снявшей «порчу», пенсионерка продала дом и машинуФото: Иван МАКЕЕВ
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57-летняя жительница Омутнинска четыре года велась на уловки телевизионной «целительницы». В 2015 году женщина увидела рекламу о местной знахарке, позвонила ей и попала в ловушку. Аферистка по телефону поставила «диагноз» - смертельная порча. Снятие проклятия стоит всего 23 тысячи рублей.

Доверчивая пенсионерка повелась на уловку и перевела необходимую сумму денег. После этого мошенники уже не стали отпускать свою добычу и регулярно напоминали о себе.

- После первого перевода денег аферисты стали постоянно звонить женщине и требовать новых и новых перечислений, - пояснили в УМВД России по Кировской области. - Чтобы расплатиться, потерпевшая продала свой дом, автомобиль. Все деньги она переводила мошенникам, но звонки не прекращались. Тогда женщина начала брать кредиты - девять штук.

На все вопросы своих родственников доверчивая женщина отвечала, что занимается благотворительностью, все деньги она посылает детям. За четыре года на счет аферистов от жительницы Омутнинска поступило 1 596 000 рублей.

На данный момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дело по факту мошенничества. Злоумышленники могут сесть на десять лет и заплатить миллион рублей в качестве штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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