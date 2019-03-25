В Кирове назначили главу Управления дорожной и парковой инфраструктуры

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-25T17:27:14+03:00

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Главой кировских дорожников стал Евгений Лунев. 38-летний уроженец Курской области с 25 марта 2019 года занял пост директора МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры».

В администрации города Кирова сообщили, что у Евгения Николаевича большой послужной список в дорожной сфере:

В 2004 году он окончил Курский государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

2009 год - получил второе высшее образование в Международном институте экономики и права по специальности «Юриспруденция».

2005-2011 годы - работал в Федеральном дорожном агентстве Министерства транспорта России.

2011-2014 годы - работал в компании «Российские автомобильные дороги».

С 2014 года работал в «Автодоре», где занимался вопросами строительства и эксплуатации дорог, а также безопасностью дорожного движения.

Напомним, что УДПИ учредили после реформирования Дирекции дорожного хозяйства. Первым ее директором стал Альберт Гутнов.

ИСТОЧНИК KP.RU