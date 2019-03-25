В Вахрушах во время ссоры пьяный мужчина убил сожительницу

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-25T15:26:24+03:00

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В Вахрушах Слободского района 56-летний мужчина убил свою 61-летнюю сожительницу. Осознав, что он натворил, мужчина сразу же попросил помощи у соседей и они вызвали спецслужбы. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Убийство произошло 22 марта. Пара сидела в квартире, выпивала. Но между ними, как это часто бывает, возникла мелкая ссора. Мужчина, вспылив, схватил нож и в порыве гнева несколько раз ударил им свою сожительницу в шею. Женщина получила смертельные раны.

Осознав, что же он натворил, мужчина обратился за помощью к соседям. Последние сразу же вызвали полицию и медиков. Однако, врачи лишь констатировали смерть.

Следователям мужчина признался в содеянном. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере его пресечения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU