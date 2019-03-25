В Кирове объявлено метеопредупреждение: мокрый снег, гололедица и сильный ветер

СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-25T15:23:31+03:00

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Стихия будет буйствовать не только сегодня. Метеорологи предупреждали кировчан о том, что 25 марта на улице будет метель с большим количеством осадков. Прогноз об ухудшении погоды сделали и спасатели: 26 марта ожидается аналогичная погода.

- На улице будет мокрый снег, - сообщают в ГУ МЧС России по Кировской области. - На дорогах накат и гололедица. Ветер порывами до 18 м/с.

Водителям рекомендуется быть внимательнее на дорогах. Соблюдать безопасное расстояние между транспортом и скоростной режим, при ухудшении погоды лучше избегать поездок. А пешеходам при усилении ветра советуют не приближаться к легким конструкциям, рекламным щитам и линиям электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU