2019-03-25T15:23:31+03:00
Происшествия

В Кирове объявлено метеопредупреждение: мокрый снег, гололедица и сильный ветер

В МЧС сообщили об ухудшении погоды
Евгений ДЕМИХОВ
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Зима сдает позиции, но продолжает буйствоватьЗима сдает позиции, но продолжает буйствоватьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Стихия будет буйствовать не только сегодня. Метеорологи предупреждали кировчан о том, что 25 марта на улице будет метель с большим количеством осадков. Прогноз об ухудшении погоды сделали и спасатели: 26 марта ожидается аналогичная погода.

- На улице будет мокрый снег, - сообщают в ГУ МЧС России по Кировской области. - На дорогах накат и гололедица. Ветер порывами до 18 м/с.

Водителям рекомендуется быть внимательнее на дорогах. Соблюдать безопасное расстояние между транспортом и скоростной режим, при ухудшении погоды лучше избегать поездок. А пешеходам при усилении ветра советуют не приближаться к легким конструкциям, рекламным щитам и линиям электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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