Александ Галицких уйдет с должности руководителя Общественной палаты
Вопрос о прекращении его полномочий включен в повестку дня ближайшего пленарного заседания
Еще сутки Галицких будет занимать пост председателя Общественной палаты Кировской области. Фото: Архив «КП»
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26 марта 2019 года нынешний руководитель структуры покинет пост. На пленарном заседании Общественной палаты изберут нового председателя.
Планируется, что на мероприятии Александр Галицких расскажет о проделанной работе. После этого члены ОП рассмотрят вопрос о прекращении его полномочий и изберут нового председателя.
Напомним, что в начале марта 2019 года Александра Галицких избрали руководителем областной Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU