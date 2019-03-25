2019-03-25T15:09:51+03:00
Общество

Александ Галицких уйдет с должности руководителя Общественной палаты

Вопрос о прекращении его полномочий включен в повестку дня ближайшего пленарного заседания
Евгений ДЕМИХОВ
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Еще сутки Галицких будет занимать пост председателя Общественной палаты Кировской области. Фото: Архив «КП»Еще сутки Галицких будет занимать пост председателя Общественной палаты Кировской области. Фото: Архив «КП»
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26 марта 2019 года нынешний руководитель структуры покинет пост. На пленарном заседании Общественной палаты изберут нового председателя.

Планируется, что на мероприятии Александр Галицких расскажет о проделанной работе. После этого члены ОП рассмотрят вопрос о прекращении его полномочий и изберут нового председателя.

Напомним, что в начале марта 2019 года Александра Галицких избрали руководителем областной Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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