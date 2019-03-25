В Кирове большую часть остановок почистили от рекламы

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-25T14:08:50+03:00

Сотрудники терруправлений убрали все бумажные объявления, размещенные не на специально отведенных местах

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Как отчитались чиновники, в Кирове 87% остановок очистили от рекламы. Специалисты всех четырех городских терруправлений отскребали остановки и сбивали таблички с деревьев всю неделю.

- Специалисты управления административно-технического и муниципального контроля провели рейд в парке имени Кирова, - сообщают в пресс-службе администрации города Кирова. - Пока рабочие подрядной организации ликвидировали развешанные на деревьях таблички рекламного характера, специалистам АТИ удалось дозвониться по указанным на них телефонам. Гражданин признал, что именно он занимался размещением данных объявлений. На него составлено два протокола об административном правонарушении.

Работа по выявлению и привлечению к ответственности как изготовителей, так и заказчиков несанкционированной рекламы находится на личном контроле главы администрации города Ильи Шульгина.

ИСТОЧНИК KP.RU