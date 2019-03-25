2019-03-25T14:08:50+03:00
Общество

В Кирове большую часть остановок почистили от рекламы

Сотрудники терруправлений убрали все бумажные объявления, размещенные не на специально отведенных местах
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
С остановок сокребли все бумажные объявленияС остановок сокребли все бумажные объявленияФото: Сергей ШИСТАРЕВ
Изменить размер текста:

Как отчитались чиновники, в Кирове 87% остановок очистили от рекламы. Специалисты всех четырех городских терруправлений отскребали остановки и сбивали таблички с деревьев всю неделю.

- Специалисты управления административно-технического и муниципального контроля провели рейд в парке имени Кирова, - сообщают в пресс-службе администрации города Кирова. - Пока рабочие подрядной организации ликвидировали развешанные на деревьях таблички рекламного характера, специалистам АТИ удалось дозвониться по указанным на них телефонам. Гражданин признал, что именно он занимался размещением данных объявлений. На него составлено два протокола об административном правонарушении.

Работа по выявлению и привлечению к ответственности как изготовителей, так и заказчиков несанкционированной рекламы находится на личном контроле главы администрации города Ильи Шульгина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вахрушах во время ссоры пьяный мужчина убил сожительницу
В Кирове объявлено метеопредупреждение: мокрый снег, гололедица и сильный ветер
Члены Общественной палаты Кировской области посетили «УРАЛХИМ»
Год строго режима за украденный телефон: в Чепецке вынесли приговор мелкому воришке
В Кировэнерго состоялся учебно-методический сбор по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны
Мать, оставившую пятерых детей дома, собираются лишить родительских прав
Александ Галицких уйдет с должности руководителя Общественной палаты
Двойное убийство: кировчанин зарезал своих родителей
Справились без Барбоса: самогонщицу из Верхнекамска наказали за незаконную продажу спиртного
Роспотребнадзор: качество питьевой воды в Кировской области постепенно улучшается
В Кирове перенесли суд над водителем, сбившим 10-летнюю девочку на переходе
Родители кировских школьников могут купить билеты на поезд с 50%-ной скидкой
Жителя Нолинска наказали за попытку инсценирования аварии
В Котельниче неделю разыскивают 46-летнюю женщину
Каспийский циклон принесет в Киров сильный снегопад
В Кирове, в микрорайоне Южном, построят новый храм
В Котельниче многодетной матери вынесли приговор за избиение двух женщин
Ниже нормы в 1,5 раза: каким будет половодье в Кировской области
Кировчан просят помочь разыскать 15-летнюю школьницу
В Кировской области закрыли мусорные полигоны в Костино, Яранске, Куменах и Мурыгино
Кировчане стали меньше болеть ОРВИ
Кировчане проведут акцию в память о 10-летней девочке, погибшей в ДТП на улице Московской
Ленинский районный суд переедет в новое здание
В Кирове состоялась премьера фильма «Балканский рубеж»