Двойное убийство: кировчанин зарезал своих родителей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-25T12:51:10+03:00

После содеянного мужчина украл из их квартиры почти 300 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Тела пенсионеров нашла соседка 23 марта в квартире одного из домов на улице Кутшо. Она обеспокоилась тем, что 69-летние супруги не отвечали на телефонные звонки. Соседка же и вызвала полицию.

- По версию следствия, к убийству может быть причастен их 47-летний сын, - сообщают в СУ СКР России по Кировской области. - В ночь с 21 на 22 марта он пришел в квартиру родителей. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина взял нож и нанес ранения шей обоим родителям. Они скончались на месте. После этого сын обыскал квартиру и забрал из нее телевизор и порядка 300 тысяч рублей.

В УМВД России по Кировской области сообщили, что мужчина был прописан в квартире пенсионеров, а незадолго до произошедшего он сбежал из больницы. Ориентировку на подозреваемого получили все патрульные. Его нашли на железнодорожном вокзале и изъяли у него крупную сумму денег.

Сейчас подозреваемый в убийстве родителей во временном изоляторе. Как сообщают следователи, скорее всего его арестуют, поскольку он подозревается в преступлении по статье «Убийство двух лиц».

Кстати, пока что неизвестно, были ли деньги мотивом для конфликта, однако в ходе допроса мужчина признался, что ссора произошла из-за «нравоучений» родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU