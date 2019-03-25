2019-03-25T12:27:06+03:00
Общество

Справились без Барбоса: самогонщицу из Верхнекамска наказали за незаконную продажу спиртного

Ее продукция не соответствовала требованиям безопасности
Евгений ДЕМИХОВ
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Женщина сбывала продукт местному населениюЖенщина сбывала продукт местному населениюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Местные жители частенько заходили на огонек к односельчанке. Перефразируя классика: к ее дому точно не зарастет народная тропа. Жительница одной из деревень Верхнекамского района продавала самогон, который сама же и производила. Незаконная алкоголизация населения продолжалась до тех пор, пока на след самогонщицы не напали правоохранители.

- Женщина в своей квартире хранила, продавала и сбывала спиртосодержащую жидкость, - сообщили в прокуратуре Верхнекамского района. - Она знала, что эта жидкость не является пищевым продуктом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при употреблении.

На Труса, Балбеса и Бывалого - в одном лице - завели уголовное дело «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». В суде женщину признали виновной и оштрафовали на 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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