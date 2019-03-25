2019-03-25T12:23:51+03:00
Общество

Роспотребнадзор: качество питьевой воды в Кировской области постепенно улучшается

В ведомстве рассказали, в каких районах вода насыщена вредными веществами
Алена ЗАЙЦЕВА
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Многие кировчане, несмотря на улучшение качества воды, предпочитают покупать или привозить родниковуюМногие кировчане, несмотря на улучшение качества воды, предпочитают покупать или привозить родниковуюФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В целом ситуация с питьевой водой в регионе улучшается год от года.

- В 2018 году отмечается уменьшение удельного веса неудовлетворительных результатов лабораторных исследований по микробиологическим показателям (на 2,7% в сравнении с 2012 годом), - сообщили в Роспотребнадзоре по Кировской области. - Доля неудовлетворительных результатов исследований питьевой воды из разводящей сети водопроводов по санитарно-химическим показателям стабильно находится на уровне 11,5-12%. Качество воды по паразитологическим показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Ниже среднероссийских показатели по числу проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Чрезмерно насыщена вода железом в Опаринском, Подосиновском, Уржумском и Верхнекамском районах. Однако риска для здоровья населения такая вода все же не представляет. Также решена и проблема высокого природного содержания соединений бария в питьевой воде. В природных условиях барий присутствует только в виде соединений. К территориям неблагополучия по среднему содержанию соединений бария в воде систем централизованного водоснабжения относятся Оричевский и Малмыжский районы, город Киров. Содержание этого элемента в воде также в пределах допустимого.

- К перечню приоритетных загрязнителей питьевой воды систем централизованного водоснабжения в городе Кирове относится хлороформ, - сообщают в ведомстве. - По результатам предыдущих лет (2011-2013 годы) проведена работа по оценке риска хронического комплексного воздействия хлороформа, содержащегося в воде систем централизованного водоснабжения областного центра и было обосновано существование незначительного риска для здоровья проживающих в городе детей. После проведения комплекса мероприятий средние концентрации хлороформа в воде систем централизованного водоснабжения из реки Вятки значительно уменьшились. В большей части города, водоснабжение которой осуществляется из Вятки, снижение за 5-летний период составило 5,9 раза, уровни риска в настоящее время достигли значений приемлемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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