В Кирове перенесли суд над водителем, сбившим 10-летнюю девочку на переходе

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-25T12:25:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 марта 2019 года, должно было пройти первое рассмотрение дела по ДТП на улице Московской. Однако оно не состоялось.

- Заседание перенесли на неделю, - сообщает адвокат подозреваемого Федор Коновалов. - В суд не явился адвокат потерпевших. Причину его отсутствия я не знаю.

Кроме того, Коновалов сообщил, что судье представили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. С прошением не согласились бабушка погибшей десятилетней девочки и адвокат потерпевшей стороны.

Напомним, что пьяное ДТП, потрясшее Киров, произошло 24 ноября 2018 года на улице Московской. Водитель сбил девочку и ее бабушку. Ребенок скончался на месте аварии от полученных травм. Бабушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Недавно мама погибшей школьницы объявила о том, что хочет собрать подписи кировчан с требованием построить подземный переход в месте, где погиб ее ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU