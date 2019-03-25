В Кирове перенесли суд над водителем, сбившим 10-летнюю девочку на переходе
Сегодня, 25 марта 2019 года, должно было пройти первое рассмотрение дела по ДТП на улице Московской. Однако оно не состоялось.
- Заседание перенесли на неделю, - сообщает адвокат подозреваемого Федор Коновалов. - В суд не явился адвокат потерпевших. Причину его отсутствия я не знаю.
Кроме того, Коновалов сообщил, что судье представили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. С прошением не согласились бабушка погибшей десятилетней девочки и адвокат потерпевшей стороны.
Напомним, что пьяное ДТП, потрясшее Киров, произошло 24 ноября 2018 года на улице Московской. Водитель сбил девочку и ее бабушку. Ребенок скончался на месте аварии от полученных травм. Бабушку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Недавно мама погибшей школьницы объявила о том, что хочет собрать подписи кировчан с требованием построить подземный переход в месте, где погиб ее ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU