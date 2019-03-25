Родители кировских школьников могут купить билеты на поезд с 50%-ной скидкой
Как утверждают в холдинге «РЖД», решение о билетах за полцены для школьников на время летних каникул было принято в целях популяризации внутреннего туризма.
Скидку получают школьники от 10 до 17 лет включительно с 1 июня по 31 августа.
В КАКИХ ВАГОНАХ МОЖНО ПРОЕХАТЬ
- плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения;
- в вагонах 2-го и 3-го класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования) формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов).
ВАЖНО
В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ.
КАКИЕ НУЖНО ДОКУМЕНТЫ
Оформить льготный билет можно в кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.
При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).
ИСТОЧНИК KP.RU