2019-03-25T12:20:15+03:00
Общество

Родители кировских школьников могут купить билеты на поезд с 50%-ной скидкой

Открыта продажа билетов на летние каникулы
Алена ЗАЙЦЕВА
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Дети смогут путешествовать со скидкой и летомДети смогут путешествовать со скидкой и летомФото: Валентина РОГАЧЕВА
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Как утверждают в холдинге «РЖД», решение о билетах за полцены для школьников на время летних каникул было принято в целях популяризации внутреннего туризма.

Скидку получают школьники от 10 до 17 лет включительно с 1 июня по 31 августа.

В КАКИХ ВАГОНАХ МОЖНО ПРОЕХАТЬ

- плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения;

- в вагонах 2-го и 3-го класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования) формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов).

ВАЖНО

В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ.

КАКИЕ НУЖНО ДОКУМЕНТЫ

Оформить льготный билет можно в кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

ИСТОЧНИК KP.RU

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