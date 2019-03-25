В Котельниче неделю разыскивают 46-летнюю женщину
Людмила Миронова ушла из дома и не вернулась
В Котельниче пропала местная жительница. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск 46-летнюю жительницу города Котельнича Кировской области. 18 марта Людмила Миронова ушла из собственного дома и до сих пор не вернулась. На связь со своими близкими женщина не выходит.
Людмила Юрьевна ростом 150 сантиметров, плотного телосложения с черными короткими волосами. Одета она была в темно-сиреневую куртку с капюшоном, серую шапку и черные сапоги.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей женщине, то сообщите ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112, 02.
ИСТОЧНИК KP.RU