2019-03-25T10:13:52+03:00
Общество

В Котельниче неделю разыскивают 46-летнюю женщину

Людмила Миронова ушла из дома и не вернулась
Елизавета Захарова
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В Котельниче пропала местная жительница. Фото: vk.com/lizaalert_kirovВ Котельниче пропала местная жительница. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск 46-летнюю жительницу города Котельнича Кировской области. 18 марта Людмила Миронова ушла из собственного дома и до сих пор не вернулась. На связь со своими близкими женщина не выходит.

Людмила Юрьевна ростом 150 сантиметров, плотного телосложения с черными короткими волосами. Одета она была в темно-сиреневую куртку с капюшоном, серую шапку и черные сапоги.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей женщине, то сообщите ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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