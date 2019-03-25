Каспийский циклон принесет в Киров сильный снегопад

СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-25T12:14:50+03:00

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После солнечных и теплых выходных в Кировскую область придут сильнейшие снегопады. Сегодня, 25 марта, погода ухудшится: солнце заволокут облака и тучи, а теплый весенний ветерок сменится пургою. Об этом сообщили в паблике «Любительская метеорология в Кирове».

Так, по версии «любителей», в понедельник на территории Кировской области будет царствовать активный южный циклон с берегов Каспия. А это значит, что в регионе сегодня выпадет большое количество осадков. Однако в северной части области они будут скудны: всего до 3 миллиметров, а в центре и на юге выпадет максимальное количество - до 23 миллиметров.

Большая концентрация осадков придется на вторую половину дня: с 15.00 до 18.00 в городе будет сильный ветер со снегом скоростью до 5-7 метров в секунду, к позднему вечеру порывы усилятся до 17 метров в секунду.

За сутки выпадет 15-17 миллиметров осадков, а это, к слову, половина месячной нормы марта. В области высота сугробов увеличится на 20 сантиметров. Дневная температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов Цельсия.

Из-за снегопадов и метели ситуация на дорогах будет напряженной: заносы, гололедица и плохая видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU