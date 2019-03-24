2019-03-24T15:54:52+03:00
Происшествия

В Котельниче многодетной матери вынесли приговор за избиение двух женщин

Горожанку приговорили к одному году лишения свободы
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Суд признал женщину виновной в нанесении побоевСуд признал женщину виновной в нанесении побоевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Котельниче многодетная мать избила двух женщин. Первый случай произошел 13 ноября. Тогда пьяная горожанка набросилась на проходящую мимо женщину и стала ее бить в области лица и головы. От ударов потерпевшая упала. Однако пьяная мать не остановилась и еще три раза ударила прохожую в живот. Об этом сообщили в официальной группе администрации города Котельнича Вконтакте.

В следующий раз нетрезвая котельничанка напала на проходящую незнакомую ей женщину 17 ноября. Она толкнула горожанку в тот момент, когда потерпевшая освободила ей дорогу на тропинке. После того, как женщина упала многодетная мать ударила ее в область головы.

За нанесение побоев женщину приговорили ограничению свободы на год. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, что в Кирово-Чепецке вынесли приговор женщине, которая наносила побои своей четырехлетней дочери. Кроме того, мать не водила своего ребенка в детский сад и больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове в микрорайоне Южный построят новый храм
Ниже нормы на 1,5 раза: каким будет половодье в Кировской области
Кировчан просят помочь разыскать 15-летнюю школьницу
В Кировской области закрыли мусорные полигоны в Костино, Яранске, Куменах и Мурыгино
Кировчане стали меньше болеть ОРВИ
Кировчане проведут акцию в память о 10-летней девочке, погибшей в ДТП на улице Московской
Ленинский районный суд переедет в новое здание
В Кирове состоялась премьера фильма «Балканский рубеж»
Пруд на реке Люльченке преобразится по проекту томского архитектора
В Кирове презентовали книгу «25 лет Законодательному собранию Кировской области»
В мае все ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно путешествовать на поездах
Комбинат продовольствия и соцпитания забраковал продукты на 32 миллиона
Кировэнерго наградил районные СМИ Кировской области за активную работу с энергетиками в 2018 году
В Законодательном Собрании презентовали юбилейную выставку
В Кирове экс-сотрудник УФСИН попал за решетку на 4,5 года
Росгвардейцы спасли из пожара на Цеховой женщину с ребенком
Кировчан ожидают теплые весенние выходные
Пожар на Цеховой: 70-летняя женщина погибла, 63-летний мужчина госпитализирован с ожогами
Кировчане хотят поставить памятник детям, погибшим по вине родителей
В ВятГУ на большой перемене прогуливался … Александр Сергеевич Пушкин
В Кирове начнут пристально следить за неблагополучными семьями
Убийцу студентки в ЖК «Малахит» осудили на девять лет общего режима
Круговое движение на Лепсе: как в Кирове планируют решить проблему с пробками
Сотрудники полиции нашли в кировской частной бане около двух килограммов наркотиков
В Кирове убрали стихийный мемориал в память о 3-летней погибшей девочке
В кировских лесах растут 130-летние березы
Киров накроет мощная магнитная буря
В Куменском районе женщины выталкивали забуксовавший в снежной каше автобус