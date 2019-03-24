В Котельниче многодетной матери вынесли приговор за избиение двух женщин

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-24T15:54:52+03:00

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В Котельниче многодетная мать избила двух женщин. Первый случай произошел 13 ноября. Тогда пьяная горожанка набросилась на проходящую мимо женщину и стала ее бить в области лица и головы. От ударов потерпевшая упала. Однако пьяная мать не остановилась и еще три раза ударила прохожую в живот. Об этом сообщили в официальной группе администрации города Котельнича Вконтакте.

В следующий раз нетрезвая котельничанка напала на проходящую незнакомую ей женщину 17 ноября. Она толкнула горожанку в тот момент, когда потерпевшая освободила ей дорогу на тропинке. После того, как женщина упала многодетная мать ударила ее в область головы.

За нанесение побоев женщину приговорили ограничению свободы на год. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, что в Кирово-Чепецке вынесли приговор женщине, которая наносила побои своей четырехлетней дочери. Кроме того, мать не водила своего ребенка в детский сад и больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU