2019-03-24T09:44:41+03:00
Общество

Ниже нормы на 1,5 раза: каким будет половодье в Кировской области

Вскрытие рек произойдет на 2-5 дней раньше, чем обычно
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В зоне риска подтопления находятся 49 населенных пунктов. Фото: admkirov.ruВ зоне риска подтопления находятся 49 населенных пунктов. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

В правительстве Кировской области обсудили подготовку к паводку. Уже сейчас известно, что весеннее половодье ожидается ниже нормы на 1,2 -1,5 раза. Такой прогноз получило министерство энергетики и ЖКХ Кировской области от Центра «Антистихия» МЧС России.

- Снегозапас в пределах нормы, вскрытие рек произойдет на 2-5 дней раньше обычных значений, - отметил во время заседания заместитель начальника ГУ МЧС России по Кировской области Александр Никитинский.

Известно, что в зоне риска подтопления сейчас находятся 49 населенных пунктов и 22 муниципальных образования. В Кирове может подтопить 4 промышленных предприятия, один детский сад и населенные пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове в микрорайоне Южный построят новый храм
В Котельниче многодетной матери вынесли приговор за избиение двух женщин
Кировчан просят помочь разыскать 15-летнюю школьницу
В Кировской области закрыли мусорные полигоны в Костино, Яранске, Куменах и Мурыгино
Кировчане стали меньше болеть ОРВИ
Кировчане проведут акцию в память о 10-летней девочке, погибшей в ДТП на улице Московской
Ленинский районный суд переедет в новое здание
В Кирове состоялась премьера фильма «Балканский рубеж»
Пруд на реке Люльченке преобразится по проекту томского архитектора
В Кирове презентовали книгу «25 лет Законодательному собранию Кировской области»
В мае все ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно путешествовать на поездах
Комбинат продовольствия и соцпитания забраковал продукты на 32 миллиона
Кировэнерго наградил районные СМИ Кировской области за активную работу с энергетиками в 2018 году
В Законодательном Собрании презентовали юбилейную выставку
В Кирове экс-сотрудник УФСИН попал за решетку на 4,5 года
Росгвардейцы спасли из пожара на Цеховой женщину с ребенком
Кировчан ожидают теплые весенние выходные
Пожар на Цеховой: 70-летняя женщина погибла, 63-летний мужчина госпитализирован с ожогами
Кировчане хотят поставить памятник детям, погибшим по вине родителей
В ВятГУ на большой перемене прогуливался … Александр Сергеевич Пушкин
В Кирове начнут пристально следить за неблагополучными семьями
Убийцу студентки в ЖК «Малахит» осудили на девять лет общего режима
Круговое движение на Лепсе: как в Кирове планируют решить проблему с пробками
Сотрудники полиции нашли в кировской частной бане около двух килограммов наркотиков
В Кирове убрали стихийный мемориал в память о 3-летней погибшей девочке
В кировских лесах растут 130-летние березы
Киров накроет мощная магнитная буря
В Куменском районе женщины выталкивали забуксовавший в снежной каше автобус