Ниже нормы на 1,5 раза: каким будет половодье в Кировской области

СЕГОДНЯ 09:44 2019-03-24T09:44:41+03:00

Вскрытие рек произойдет на 2-5 дней раньше, чем обычно

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В правительстве Кировской области обсудили подготовку к паводку. Уже сейчас известно, что весеннее половодье ожидается ниже нормы на 1,2 -1,5 раза. Такой прогноз получило министерство энергетики и ЖКХ Кировской области от Центра «Антистихия» МЧС России.

- Снегозапас в пределах нормы, вскрытие рек произойдет на 2-5 дней раньше обычных значений, - отметил во время заседания заместитель начальника ГУ МЧС России по Кировской области Александр Никитинский.

Известно, что в зоне риска подтопления сейчас находятся 49 населенных пунктов и 22 муниципальных образования. В Кирове может подтопить 4 промышленных предприятия, один детский сад и населенные пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU