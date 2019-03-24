В Кировской области закрыли мусорные полигоны в Костино, Яранске, Куменах и Мурыгино

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-24T09:02:07+03:00

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С начала января 2019 года мусор можно захоранивать только на полигонах, с лицензией на работу и внесенных в Госреестр объектов размещения отходов. В прошлом году в Кировской области под эти условия подходили 27 крупных свалок. Однако четыре из них вывели из обращения: в Костино, Яранске, Куменах и Мурыгино.

- Также доступ мусоровозов закрыт на все несанкционированные свалки, которые действовали до 1 января 2019 года в районах, - пояснили в правительстве Кировской области. - В дальнейшем все эти объекты ликвидируют.

Кроме того, планируется ликвидировать еще семь крупных свалок: в Слободском, Лузе, Малмыже, Омутнинске, Вахрушах и две в Кирове. Средства для этого будут выделены из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU