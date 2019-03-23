Кировчане стали меньше болеть ОРВИ
Заболеваемость пошла на спад
Однако жители города продолжают болеть гриппом. Фото: pixabay.com
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Жители Кировской области стали реже обращаться в больницы по поводу ОРВИ. С 11 по 17 марта количество заболевших составило 8031 человек. Это ниже чем на предыдущей неделе на 2,5%.
- С жалобами на респираторные заболевания в поликлиники Кирова обратились 3677 горожан, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Показатель ниже эпидемического порога на 26,1%.
Однако специалисты отметили, что незначительный рост заболеваемости зафиксирован в группе детей от 7 до 14 лет. Кроме того, кировчане продолжают болеть гриппом.
ИСТОЧНИК KP.RU