Кировчане стали меньше болеть ОРВИ

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-23T18:10:17+03:00

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Жители Кировской области стали реже обращаться в больницы по поводу ОРВИ. С 11 по 17 марта количество заболевших составило 8031 человек. Это ниже чем на предыдущей неделе на 2,5%.

- С жалобами на респираторные заболевания в поликлиники Кирова обратились 3677 горожан, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Показатель ниже эпидемического порога на 26,1%.

Однако специалисты отметили, что незначительный рост заболеваемости зафиксирован в группе детей от 7 до 14 лет. Кроме того, кировчане продолжают болеть гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU