Ленинский районный суд переедет в новое здание

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-23T14:45:40+03:00

Сейчас Ленинский районный суд располагается в здании на улице Спасской. Фото: leninsky.kir.sudrf.ru

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Для Ленинского районного суда построят новое здание в слободе Курочкины. Такую информацию Управление судебного департамента в Кировской области разместило на сайте госзакупок. Сейчас для строительства здания ищут подрядчика.

Сообщается, что цена контракта составит 90 миллионов рублей. Средства выделят из федерального бюджета по программе «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы». Торги планируется провести 5 апреля. Заявки на участие будут приниматься до 1 апреля.

Напомним, что сейчас Ленинский суд располагается в центре города в историческом здании на улице Спасской, 20. По информации сообщества «Пешком по Вятке», этот дом был построен еще в 1796 году по проекту архитектора Рослякова для купеческой семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU