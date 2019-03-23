Пруд на реке Люльченке преобразится по проекту томского архитектора

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-23T12:45:08+03:00

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В администрации Кирова выбрали лучший проект по благоустройству реки Люльченки. Его разработал томский архитектор Павел Токарев. В своей работе участник конкурса предложил разделить территорию сквера на несколько зон.

- В проекте предусмотрено создание амфитеатра для культурно-развлекательных мероприятий, площадок для воркаута и детских площадок, места отдыха у воды, зоны для пикников, горки для любителей активного отдыха, - пояснили в мэрии города. - Планируется, что все эти объекты будут функционировать и зимой, и летом.

В ближайшее время проект планируют доработать. Туда внесут интересные решения от других участников конкурса. Кроме того, глава администрации Илья Шульгин предложил создать по территории сквера единый маршрут, обустроить мостовые переходы и укрепить берег Люльченки со стороны улицы Солнечной.

ИСТОЧНИК KP.RU