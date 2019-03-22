В мае все ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно путешествовать на поездах

СЕГОДНЯ 17:54 2019-03-22T18:03:04+03:00

По данным за прошлый год, в Кирове осталось 339 участников ВОв Фото: Сергей ШИСТАРЕВ

Ограничения в поездках не будет весь месяц

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Такой приятный бонус участникам, инвалидам Великой Отечественной войны предоставил холдинг «РЖД». В течение мая на всех поездах, во всех направлениях и во всех вагонах (включая СВ и «Люкс») можно будет проехать бесплатно. Также бесплатно сможет проехать один сопровождающий. Ограничений в поездках в течение мая не будет.

- Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов и оказания им другой помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО «РЖД», - комментируют в компании.

По данным за май прошлого года, в Кирове осталось 339 участников ВОв.

КАК ОФОРМИТЬ ПОЕЗДКУ

1. Оформить безденежный билет можно уже сегодня в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу:

- удостоверение участника Великой Отечественной войны;

- удостоверение инвалида Великой Отечественной войны;

- либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

2. Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.

3. Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.

ИСТОЧНИК KP.RU