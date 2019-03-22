2019-03-22T18:03:04+03:00
Общество

В мае все ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно путешествовать на поездах

Ограничения в поездках не будет весь месяц
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
По данным за прошлый год, в Кирове осталось 339 участников ВОвПо данным за прошлый год, в Кирове осталось 339 участников ВОвФото: Сергей ШИСТАРЕВ
Изменить размер текста:

Такой приятный бонус участникам, инвалидам Великой Отечественной войны предоставил холдинг «РЖД». В течение мая на всех поездах, во всех направлениях и во всех вагонах (включая СВ и «Люкс») можно будет проехать бесплатно. Также бесплатно сможет проехать один сопровождающий. Ограничений в поездках в течение мая не будет.

- Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов и оказания им другой помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО «РЖД», - комментируют в компании.

По данным за май прошлого года, в Кирове осталось 339 участников ВОв.

КАК ОФОРМИТЬ ПОЕЗДКУ

1. Оформить безденежный билет можно уже сегодня в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу:

- удостоверение участника Великой Отечественной войны;

- удостоверение инвалида Великой Отечественной войны;

- либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

2. Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.

3. Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове презентовали книгу «25 лет Законодательному собранию Кировской области»
Комбинат продовольствия и соцпитания забраковал продукты на 32 миллиона
Кировэнерго наградил районные СМИ Кировской области за активную работу с энергетиками в 2018 году
В Законодательном Собрании презентовали юбилейную выставку
В Кирове экс-сотрудник УФСИН попал за решетку на 4,5 года
Росгвардейцы спасли из пожара на Цеховой женщину с ребенком
Кировчан ожидают теплые весенние выходные
Пожар на Цеховой: 70-летняя женщина погибла, 63-летний мужчина госпитализирован с ожогами
Кировчане хотят поставить памятник детям, погибшим по вине родителей
В ВятГУ на большой перемене прогуливался … Александр Сергеевич Пушкин
В Кирове начнут пристально следить за неблагополучными семьями
Убийцу студентки в ЖК «Малахит» осудили на девять лет общего режима
Круговое движение на Лепсе: как в Кирове планируют решить проблему с пробками
Сотрудники полиции нашли в кировской частной бане около двух килограммов наркотиков
В Кирове убрали стихийный мемориал в память о 3-летней погибшей девочке
В кировских лесах растут 130-летние березы
Киров накроет мощная магнитная буря
В Куменском районе женщины выталкивали забуксовавший в снежной каше автобус