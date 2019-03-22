В Законодательном Собрании презентовали юбилейную выставку

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-22T14:46:48+03:00

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Сегодня в Законодательном Собрании Кировской области состоялось открытие выставки к юбилею высшего и единственного законодательного органа государственной власти нашего региона. 20 марта Законодательному Собранию исполнилось 25 лет.

В этот день состоялось открытие историко-документальной выставки «Из истории представительной власти Вятской губернии – Кировской области». Экспозицию подготовили и представили в Центральном государственном архиве нашего региона.

Выставка объединила свыше 80-и уникальных документов. Изучая их, можно узнать о деятельности Вятского губернского земского собрания за период с 1867 по 1918 годы, получить сведения о выборах представителей от Вятской губернии в Государственную Думу, о создании и деятельности областного Законодательного Собрания.

Чтобы расширить географию экспозиции, копии документов из госархива были переданы в Законодательное Собрание. Здесь выставка будет открыта до конца апреля, ее смогут увидеть и посетители экскурсий, которые регулярно проводятся в ОЗС.

Также к значимому юбилею были презентованы фотографии. Более 70 снимков рассказывают о работе всех созывов Кировской областной Думы и Законодательного Собрания. С подборкой с интересом ознакомились заместитель Председателя областного Правительства Дмитрий Курдюмов, депутаты вятского парламента предыдущих и нынешнего созывов, президент Союза «Вятская торгово-промышленная палата» Николай Липатников, другие приглашенные.

Собравшихся поприветствовал Председатель Законодательного Собрания Владимир Быков.

- 20 марта 1994 года состоялись выборы депутатов Кировской областной Думы первого созыва. С этого момента кировчане получили право самим определять законы, по которым будет выстроена жизнь на их родной земле, - подчеркнул Владимир Васильевич.

Спикер ОЗС поблагодарил сотрудников областного госархива за кропотливую работу по подборке и анализу архивных документов, а также выразил уверенность, что многие снимки, представленные на фотовыставке, вызовут улыбку у их героев.

Заместитель Председателя регионального Правительства Дмитрий Курдюмов, в свою очередь, подчеркнул необходимость органа законодательной власти для развития Кировской области. Дмитрий Александрович уверен, что Заксобрание и Правительство продолжат взаимодействовать по важнейшим социальным и экономическим вопросам.

- Парламентаризм на Вятке сегодня – не что иное, как участие жителей в законодательной деятельности, потому что депутаты – это народные избранники. Мы видим сформированное Законодательное Собрание, которое тесно работает с Правительством Кировской области по всем ключевым направлениям, - сказал Дмитрий Курдюмов.

Владимир Быков добавил, что торжественные мероприятия к юбилею ОЗС продолжатся в ходе мартовской сессии. Кроме того, на выставку архивных документов планируют приглашать кировских школьников и студентов.

- Все эти мероприятия направлены на то, чтобы показать работу Законодательного Собрания, рассказать, что делают депутаты. Потому что это большой труд, а решения, которые нам приходится принимать, действительно сложные, но необходимые. Выставка – это рассказ о жизни наших депутатов, – заявил Владимир Быков.

ИСТОЧНИК KP.RU