2019-03-22T13:31:28+03:00
Происшествия

В Кирове экс-сотрудник УФСИН попал за решетку на 4,5 года

Мужчина получил взятку за содействие в УДО осужденным
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Отбывать наказание бывший начальник отряда будет в той же колонии, где работалОтбывать наказание бывший начальник отряда будет в той же колонии, где работалФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

4,5 года проведет бывший начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-5 УФСИН России по Кировской области. Сначала он получил от осужденных 15 тысяч рублей, а потом еще 50. За эти деньги начальник отряда обещал посодействовать условно-досрочному освобождению осужденных. Однако коррупционное преступление попало в поле зрения сотрудников отдела собственной безопасности.

- Бывший сотрудник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом», - комментируют в УФСИН России по Кировской области. - Суд назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбывание наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1,1 миллиона рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отбывать наказание мужчина будет в той же колонии, где он работал – ИК-5 в Кирово-Чепецком районе. Это колония для бывших сотрудников силовых структур.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росгвардейцы спасли из пожара на Цеховой женщину с ребенком
Кировчан ожидают теплые весенние выходные
Пожар на Цеховой: 70-летняя женщина погибла, 63-летний мужчина госпитализирован с ожогами
Кировчане хотят поставить памятник детям, погибшим по вине родителей
В ВятГУ на большой перемене прогуливался … Александр Сергеевич Пушкин
В Кирове начнут пристально следить за неблагополучными семьями
Убийцу студентки в ЖК «Малахит» осудили на девять лет общего режима
Круговое движение на Лепсе: как в Кирове планируют решить проблему с пробками
Сотрудники полиции нашли в кировской частной бане около двух килограммов наркотиков
В Кирове убрали стихийный мемориал в память о 3-летней погибшей девочке
В кировских лесах растут 130-летние березы
Киров накроет мощная магнитная буря
В Куменском районе женщины выталкивали забуксовавший в снежной каше автобус