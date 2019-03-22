В Кирове экс-сотрудник УФСИН попал за решетку на 4,5 года

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-22T13:31:28+03:00

Отбывать наказание бывший начальник отряда будет в той же колонии, где работал Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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4,5 года проведет бывший начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-5 УФСИН России по Кировской области. Сначала он получил от осужденных 15 тысяч рублей, а потом еще 50. За эти деньги начальник отряда обещал посодействовать условно-досрочному освобождению осужденных. Однако коррупционное преступление попало в поле зрения сотрудников отдела собственной безопасности.

- Бывший сотрудник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом», - комментируют в УФСИН России по Кировской области. - Суд назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбывание наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1,1 миллиона рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отбывать наказание мужчина будет в той же колонии, где он работал – ИК-5 в Кирово-Чепецком районе. Это колония для бывших сотрудников силовых структур.

ИСТОЧНИК KP.RU