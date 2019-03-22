2019-03-22T12:52:00+03:00
Происшествия

Росгвардейцы спасли из пожара на Цеховой женщину с ребенком

Мальчику пришлось прыгать из окна
Анна КРЮКОВА
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Росгвардейцы поймали ребенка, спрыгнувшего из окна. Фото: управление Росгвардии по Кировской областиРосгвардейцы поймали ребенка, спрыгнувшего из окна. Фото: управление Росгвардии по Кировской области
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Информация о пожаре на Цеховой поступила сотрудникам Росгвардии вечером 21 марта. На место ЧП срочно направили экипажи вневедомственной охраны. Когда росгвардейцы приехали на место, то увидели в окне второго этажа горящего дома женщину с ребенком. Мать просила помощи.

- Тогда старший сержант Михаил Богатырев и сержант Евгений Анисимов встали под окна квартиры и поймали на руки 11-летнего ребенка, - пояснили в управлении Росгвардии по Кировской области. - Мальчик не пострадал.

Затем на место ЧП прибыли сотрудники МЧС и другие росгвардейцы. Они эвакуировали людей из горящего дома.

Напомним, что в четверг, 21 марта, в Кирове загорелась квартира в жилом доме на улице Цеховой. В пожаре 70-летняя женщина погибла. Также с ожогами II-IV степени госпитализирован 63-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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