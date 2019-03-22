Кировчан ожидают теплые весенние выходные

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-22T12:49:57+03:00

В выходные в Кирове будет тепло и солнечно. Фото: pixabay.com

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Выходные порадуют кировчан по-настоящему весенней погодой. Утро субботы, 23 марта, окажется солнечным. Температура воздуха составит -4 градуса. Однако уже к обеду в городе потеплеет. Ожидается +4 градуса. Вечер субботы будет малооблачным. Столбик термометра окажется на отметке -2.

Утро воскресенья также ожидается солнечным и прохладным. Температура воздуха составит -6 градусов. Днем на улице станет пасмурно. Ожидается +2...+3 градуса. Вечером поднимется ветер с порывами до 11 м/с. Похолодает до 0 градусов.

Напомним, что в начале следующей недели кировчанам снова придется померзнуть. По информации группы «Любительская метеорология в Кирове», ожидается мокрый снег и похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU