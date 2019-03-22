2019-03-22T12:51:33+03:00
Происшествия

Пожар на Цеховой: 70-летняя женщина погибла, 63-летний мужчина госпитализирован с ожогами

Причины ЧП выясняются
Анна КРЮКОВА
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В доме загорелась квартира, расположенная на первом этаже. Фото: Мария РомановаВ доме загорелась квартира, расположенная на первом этаже. Фото: Мария Романова
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В четверг, 21 марта, в соцсетях появились тревожные сообщения от кировчан: «На улице Цеховой что-то горит». Как выяснилось позднее, в доме № 6 загорелась квартира, расположенная на первом этаже. Возгорание произошло около 20.50.

- На место пожара прибыли шесть пожарных расчетов, - пояснили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кировской области. - Из-за сильного задымления семь человек из дома пришлось выводить с помощью дыхательных аппаратов. Еще двоих кировчан спасатели эвакуировали из окон.

Из квартиры, где произошло возгорание, пожарные спасли 56-летнего мужчину. С ожогами II-IV степени его срочно госпитализировали. Также в помещении спасатели обнаружили тело 70-летней женщины. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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