Кировчане хотят поставить памятник детям, погибшим по вине родителей

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-22T13:04:02+03:00

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Трагическая смерть трехлетней девочки потрясла не только Киров, но и другие города России. Жители нашей области в память о погибшей пишут стихи, рисуют картины и даже решили поставить мемориал. Не тот, временный, что недавно убрали от дома, где умер ребенок, а настоящую скульптуру. Кировчане хотят установить ее в одном из городских парков. И она будет посвящена не только этому ребенку, а всем тем детям, которые погибли от рук родителей.

Сейчас проект находится на стадии подбора эскизов. Кировчане бурно обсуждают каждую идею в группе соцсети «ВКонтакте». Одни видят скульптуру в виде ангела: «Она сидит на подоконнике и ждет свою маму». Другие представляют ее подобной памятнику, посвященному нерожденным детям словацкого скульптора Мартина Худачека.

Кстати, недавно неравнодушные жительницы Кирово-Чепецка заказали на могилу девочки шесть кованых роз. Их хотят возложить на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU