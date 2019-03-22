2019-03-22T13:01:32+03:00
Общество

В Кирове начнут пристально следить за неблагополучными семьями

На территории города реализуют межведомственный проект
Евгений ДЕМИХОВ
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Соцслужбы и силовики планируют выявлять неблагополучные семьи на ранних стадияхСоцслужбы и силовики планируют выявлять неблагополучные семьи на ранних стадияхФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагическая смерть трехлетней девочки из Кирова, регулярные избиения матерью четырехлетней дочери в Кирово-Чепецке и участившиеся случаи преступлений против детей подтолкнули силовые и социальные органы объединиться.

- Анализ причин и условий таких правонарушений свидетельствует, что наряду с иными причинами решающую роль играет фактор семейного неблагополучия, - заявили в прокуратуре Кировской области. - В связи с этим начата реализация межведомственного проекта по раннему выявлению семейного неблагополучия и профилактики правонарушений в отношении детей.

Сотрудники социальных и силовых служб планируют выявлять все трудности, которые возникают в семьях с несовершеннолетними, и оказывать помощь. В итоге это должно привести к снижению преступлений в отношении детей. Наряду с прокуратурой и другими силовиками к проекту подключились учреждения здравоохранения, образования, соцзащиты и органы местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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