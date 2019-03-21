2019-03-21T19:10:50+03:00
Общество

Убийцу студентку в ЖК «Малахит» осудили на девять лет общего режима

Расследование длилось полтора года
Елизавета Захарова
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Следствие разрабатывало версию, что убийцей был маньяк. Фото: sledcom.ruСледствие разрабатывало версию, что убийцей был маньяк. Фото: sledcom.ru
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В Кирове завершено уголовное дело по факту убийства 24-летней студентки в ЖК «Малахит». Преступница проведет девять лет в колонии общего режима. Об этом сообщили в следственном комитете по Кировской области.

Напомним, что убийство произошло 5 ноября 2017 года. В квартире в ЖК «Малахит» хозяйка нашла тело девушки, снимавшей у нее квартиру, студентку медицинского университета. На ее шее была рана, предположительно от лезвия ножа. Правоохранительные органы не смогли найти преступника по «горячим следам».

Расследование вели следователи из особо важного отдела, полиция, но до правды никто не могу доискаться несколько месяцев. Помог лишь дополнительный осмотр места преступления: на поверхности электрического щитка криминалисты нашли потожировые следы неизвестно. Зацепка: возможно они принадлежат преступнику. Экспертиза показала, что следы принадлежат 31-летней кировчанке, живущей в квартире этажом ниже. После всех доказательств девушка призналась: она пришла в квартиру к убитой и попросила сделать музыку потише, но ее просьбу соседка проигнорировала. Разозлившись, подозреваемая взяла нож и снова поднялась к девушке. В щитке преступница выключила электричество в квартире надоевшей соседки, зашла в квартиру и ударила ножом в шею. После чего ушла из квартиры.

О случившемся, девушка никому ничего не рассказывала. О том, что она убила свою соседку женщина узнала, когда по квартирам стали ходить следователи. Но при допросах она отрицала свою причастность к произошедшему.

Однако в апреле 2018 года девушку задержали и заключили под стражу.

Все собранные доказательства суд счел весомыми и вынес приговор. Женщину осудили по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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