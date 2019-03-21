Круговое движение на Лепсе: как в Кирове планируют решить проблему с пробками

СЕГОДНЯ 17:45 2019-03-21T17:46:05+03:00

Проблему с пробками на Лепсе могут решить с помощью кругового движения. Фото: твойкиров.рф

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На площади Лепсе могут организовать круговое движение. Это поможет решить проблему с постоянными пробками в Кирове. Над проектом сейчас работает департамент городского хозяйства администрации города Кирова совместно с Институтом развития транспортных систем. Информация об этом появилась на сайте твойкиров.рф.

Также планируется уширение проезжей части. Фото: твойкиров.рф

Для решения проблемы специалисты предлагают организовать уширение проезжей части, перенести пешеходные переходы, настроить и синхронизировать светофоры, организовать круговое движение. Сейчас проект находится на согласовании в ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/698559" frameborder="0"></iframe> На площади Лепсе в Кирове могут организовать круговое движение.Видео: твойкиров.рф! другой источник

Напомним, что пока с улицы Лепсе затруднен левый поворот. Также затруднен поворот налево и с Октябрьского проспекта. Из-за этого кировчане почти каждый вечер вынуждены стоить в пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU