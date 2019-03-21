Круговое движение на Лепсе: как в Кирове планируют решить проблему с пробками
На площади Лепсе могут организовать круговое движение. Это поможет решить проблему с постоянными пробками в Кирове. Над проектом сейчас работает департамент городского хозяйства администрации города Кирова совместно с Институтом развития транспортных систем. Информация об этом появилась на сайте твойкиров.рф.
Также планируется уширение проезжей части. Фото: твойкиров.рф
Для решения проблемы специалисты предлагают организовать уширение проезжей части, перенести пешеходные переходы, настроить и синхронизировать светофоры, организовать круговое движение. Сейчас проект находится на согласовании в ГИБДД.
На площади Лепсе в Кирове могут организовать круговое движение.Видео: твойкиров.рф! другой источник
Напомним, что пока с улицы Лепсе затруднен левый поворот. Также затруднен поворот налево и с Октябрьского проспекта. Из-за этого кировчане почти каждый вечер вынуждены стоить в пробках.
ИСТОЧНИК KP.RU