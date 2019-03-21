Сотрудники полиции нашли в кировской частной бане около двух килограммов наркотиков
Сотрудники полиции в Кирове обыскали частную баню и обнаружили там тайник с наркотиками. Общий вес порошков и таблеток, которые хранились в помещении на территории Октябрьского района, составил 1756 граммов. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.
- Запрещенные вещества предназначались для распространения среди жителей Кирова и других регионов страны, - отметили в пресс-службе ведомства. - Суммарно объем изъятых наркотиков составляет более пяти тысяч разовых доз.
Полицейские уже задержали несколько подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Среди них двое кировчан и молодая женщина. Они покупали крупные партии запрещенных веществ, фасовали их и распространяли через интернет.
Сейчас наркотики вместе с оргтехникой, весами и сотовыми телефонами изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Кировчан, которые знают какую-либо информацию о распространителях наркотиков, просят сообщить в полицию по телефонам: 02 (102 с мобильных телефонов), 589-777.
ИСТОЧНИК KP.RU