2019-03-21T17:19:34+03:00
Происшествия

Сотрудники полиции нашли в кировской частной бане около двух килограммов наркотиков

В незаконном сбыте запрещенного вещества подозревают двух мужчин и молодую женщину
Анна КРЮКОВА
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Сейчас наркотики изъяты. Фото: УМВД РФ по Кировской областиСейчас наркотики изъяты. Фото: УМВД РФ по Кировской области
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Сотрудники полиции в Кирове обыскали частную баню и обнаружили там тайник с наркотиками. Общий вес порошков и таблеток, которые хранились в помещении на территории Октябрьского района, составил 1756 граммов. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

- Запрещенные вещества предназначались для распространения среди жителей Кирова и других регионов страны, - отметили в пресс-службе ведомства. - Суммарно объем изъятых наркотиков составляет более пяти тысяч разовых доз.

Полицейские уже задержали несколько подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Среди них двое кировчан и молодая женщина. Они покупали крупные партии запрещенных веществ, фасовали их и распространяли через интернет.

Сейчас наркотики вместе с оргтехникой, весами и сотовыми телефонами изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Кировчан, которые знают какую-либо информацию о распространителях наркотиков, просят сообщить в полицию по телефонам: 02 (102 с мобильных телефонов), 589-777.

ИСТОЧНИК KP.RU

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