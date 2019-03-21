В кировских лесах растут 130-летние березы

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-21T16:16:42+03:00

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В «Нургуше» леса занимают большую часть площади. 72% территорий заповедника - это рощи. Во Всемирный день леса, который отмечается каждый год 21 марта, специалисты рассказали о деревьях, произрастающих в борах и рощах региона.

- Больше четверти наших лесов - хвойные, - говорят специалисты кировского заповедника «Нургуш». - На участке «Тулашор» уцелели участки темнохвойной тайги, где возраст деревьев достигает 150 лет. В некоторых местах заповедных лесов произрастают 130-летние березы и осины.

Кроме того, «Нургуш» населяют многие другие старовозрастные деревья: дубы, липы, сосны, ели и вязы.

ИСТОЧНИК KP.RU