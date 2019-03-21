2019-03-21T14:21:58+03:00
Общество

Киров накроет мощная магнитная буря

Солнечный выброс достигнет Земли в ночь на воскресенье
Евгений ДЕМИХОВ
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Благодаря сильным солнечным выбросам над кировским небом будет полыхать полярное сияние. Фото: Алексей КОКОРИНБлагодаря сильным солнечным выбросам над кировским небом будет полыхать полярное сияние. Фото: Алексей КОКОРИН
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Полярные сияния будут видны даже в средней полосе России. 20 марта на Солнце образовалась мощная вспышка. Выброс достигнет планеты в ночь на 24 марта. Однако точность этого прогноза достаточно низкая, поэтому вспышка может настичь нашу планету раньше на сутки.

- По официальному прогнозу будет умеренная буря, - сообщают кировские метеорологи-любители. - Есть шансы, что она усилится. Тогда буря сравнится по своей силе с той, что была в марте 2015 года.

Благодаря магнитным возмущениям кировчане смогут наблюдать очень яркие полярные сияния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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