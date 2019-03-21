В Куменском районе женщины выталкивали забуксовавший в снежной каше автобус

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-21T13:57:01+03:00

В общественном транспорте ехал лишь один мужчина и несколько дам разного возраста

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В Куменском районе Кировской области в подтаявшем на проезжей части снегу застрял пассажирский автобус. Водитель забуксовал и не смог выехать без посторонней помощи. На выручку ему пришли пассажиры: один мужчина и несколько женщин, в основном пенсионного возраста. Видеозапись появилась в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/698494" frameborder="0"></iframe> В Куменском районе женщины толкали автобус.Видео: vk.com/zlo43! другой источник

Удалось прекрасному полу вытолкать автобус из снежной каши неизвестно. Но на видео видно, как усердно они налегают на автобус. Однако, подвиг куменских женщин-богатырей в комментариях не оценили.

- Эх не те бабы нынче: ни в горящую избу войти, ни застрявший автобус вытолкнуть не могут, - написал, надеемся с иронией, кировчанин.

- За это они должны бесплатно ехать на автобусе, - ответили в комментариях.

Но пассажиры и водитель автобуса не растерялись, сразу же обратились в администрацию и уже через пару часов дорога была расчищена.

Напомним, что вчера в социальных сетях появилось очередное видео, где в кировском дворе застряла карета скорой помощи. Жители города стали воспринимать новости о забуксовавших авто сухо и без энтузиазма: что поделать, это Киров, и сколько бы фото, видео и жалоб на расчищенные дороги не было ситуация в корне навряд ли изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU