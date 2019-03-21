2019-03-21T13:57:01+03:00
Общество

В Куменском районе женщины выталкивали забуксовавший в снежной каше автобус

В общественном транспорте ехал лишь один мужчина и несколько дам разного возраста
Елизавета Захарова
Поделиться:
Чтобы автобус выехал, женщинам пришлось наравне с единственным мужчиной толкать большегрузный автомобиль. Фото: vk.com/zlo43Чтобы автобус выехал, женщинам пришлось наравне с единственным мужчиной толкать большегрузный автомобиль. Фото: vk.com/zlo43
Изменить размер текста:

В Куменском районе Кировской области в подтаявшем на проезжей части снегу застрял пассажирский автобус. Водитель забуксовал и не смог выехать без посторонней помощи. На выручку ему пришли пассажиры: один мужчина и несколько женщин, в основном пенсионного возраста. Видеозапись появилась в социальных сетях.

В Куменском районе женщины толкали автобус.Видео: vk.com/zlo43! другой источник

Удалось прекрасному полу вытолкать автобус из снежной каши неизвестно. Но на видео видно, как усердно они налегают на автобус. Однако, подвиг куменских женщин-богатырей в комментариях не оценили.

- Эх не те бабы нынче: ни в горящую избу войти, ни застрявший автобус вытолкнуть не могут, - написал, надеемся с иронией, кировчанин.

- За это они должны бесплатно ехать на автобусе, - ответили в комментариях.

Но пассажиры и водитель автобуса не растерялись, сразу же обратились в администрацию и уже через пару часов дорога была расчищена.

Напомним, что вчера в социальных сетях появилось очередное видео, где в кировском дворе застряла карета скорой помощи. Жители города стали воспринимать новости о забуксовавших авто сухо и без энтузиазма: что поделать, это Киров, и сколько бы фото, видео и жалоб на расчищенные дороги не было ситуация в корне навряд ли изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В кировских лесах растут 130-летние березы
Киров накроет мощная магнитная буря
Каникулы в стиле #электробезопасно: энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья призывают взрослых напомнить детям о правилах электробезопасности!
Прокуроры из Фаленского района нашли паблик пропагандирующий принципы А. У. Е.
Мэрия: УК восстановит рухнувшие козырьки в доме на Комсомольской за свой счет
«Мусорный» тариф и несанкционированные свалки: за февраль кировчане позвонили в «Куприт» 7400 раз
В Кирове ищут водителя авто, сбившего подростка на пешеходном переходе
В доме с рухнувшим козырьком на Комсомольской произошел еще один обвал
Антимонопольщики признали незаконными объединенные платежки за ТКО и электричество
В Кирове еще одна машина скорой застряла в снегу во дворе
«Ростелеком» – стратегический партнер и участник форума «Информационная безопасность на Вятке – 2019»
В Кирове раздавили тонну санкционных продуктов из Литвы
В Кирове могут закрыть 127 точек продаж спиртного
Экобокс в ВятГУ – маленький вклад в большое дело спасения Земли
«Вятскому моднику» пользователи рунета собирают деньги на ноутбук
Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья активно готовятся к участию в фестивале #ВместеЯрче-2019
В кировских школах не ремонтируют классы, пищеблоки, окна и крыши
Кировским семьям выдадут путевки в ясельные группы
«Батарея, не болей»: в Кирове сантехник замотал протечку на чугунном радиаторе марлевым бинтом
В Кировской области за сезон отстрелили 171 волка
В Кирово-Чепецке мужчина до смерти забил ножом своего приятеля
В Кировской области закрыли шесть ледовых переправ