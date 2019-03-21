Прокуроры из Фаленского района нашли паблик пропагандирующий принципы А. У. Е.

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-21T11:59:47+03:00

Участники группировки А. У. Е. создали группу в социальных сетях и пропагандировали воровские понятия Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Фаленского района во время мониторинга социальных сетей и просторов интернета нашла группу в «ВКонтакте», пропагандирующую принципы запрещенной в России преступной группировки А. У. Е.

Представители криминальной субкультуры создали открытый для всех паблик, в котором призывали участников совершать преступления, оскорблять правоохранительные органы.

Отметим, что А. У. Е., «арестантский уклад един», - это неформальная идеологическая подростковая группировка. Во главе их принципов стоят воровские, тюремные понятия.

Установлено, что размещенная на электронной странице информация находится в свободном доступе и побуждает неопределенный круг лиц, в том числе несовершеннолетних, совершать преступления и правонарушения, вовлекает данных лиц в криминальную субкультуру, влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей, - пояснили в Прокуратуре Кировской области.

По факту обнаружения группы фаленские прокуроры направили в суд заявление о признании группы запрещенной в России и о ее блокировки. Суд еще не вынес решения: заявление находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU