2019-03-21T11:59:47+03:00
Происшествия

Прокуроры из Фаленского района нашли паблик пропагандирующий принципы А. У. Е.

В социальной сети подростков призывали совершать преступления и оскорблять власть
Елизавета Захарова
Поделиться:
Участники группировки А. У. Е. создали группу в социальных сетях и пропагандировали воровские понятияУчастники группировки А. У. Е. создали группу в социальных сетях и пропагандировали воровские понятияФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Прокуратура Фаленского района во время мониторинга социальных сетей и просторов интернета нашла группу в «ВКонтакте», пропагандирующую принципы запрещенной в России преступной группировки А. У. Е.

Представители криминальной субкультуры создали открытый для всех паблик, в котором призывали участников совершать преступления, оскорблять правоохранительные органы.

Отметим, что А. У. Е., «арестантский уклад един», - это неформальная идеологическая подростковая группировка. Во главе их принципов стоят воровские, тюремные понятия.

Установлено, что размещенная на электронной странице информация находится в свободном доступе и побуждает неопределенный круг лиц, в том числе несовершеннолетних, совершать преступления и правонарушения, вовлекает данных лиц в криминальную субкультуру, влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей, - пояснили в Прокуратуре Кировской области.

По факту обнаружения группы фаленские прокуроры направили в суд заявление о признании группы запрещенной в России и о ее блокировки. Суд еще не вынес решения: заявление находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В кировских лесах растут 130-летние березы
Киров накроет мощная магнитная буря
В Куменском районе женщины выталкивали забуксовавший в снежной каше автобус
Каникулы в стиле #электробезопасно: энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья призывают взрослых напомнить детям о правилах электробезопасности!
Мэрия: УК восстановит рухнувшие козырьки в доме на Комсомольской за свой счет
«Мусорный» тариф и несанкционированные свалки: за февраль кировчане позвонили в «Куприт» 7400 раз
В Кирове ищут водителя авто, сбившего подростка на пешеходном переходе
В доме с рухнувшим козырьком на Комсомольской произошел еще один обвал
Антимонопольщики признали незаконными объединенные платежки за ТКО и электричество
В Кирове еще одна машина скорой застряла в снегу во дворе
«Ростелеком» – стратегический партнер и участник форума «Информационная безопасность на Вятке – 2019»
В Кирове раздавили тонну санкционных продуктов из Литвы
В Кирове могут закрыть 127 точек продаж спиртного
Экобокс в ВятГУ – маленький вклад в большое дело спасения Земли
«Вятскому моднику» пользователи рунета собирают деньги на ноутбук
Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья активно готовятся к участию в фестивале #ВместеЯрче-2019
В кировских школах не ремонтируют классы, пищеблоки, окна и крыши
Кировским семьям выдадут путевки в ясельные группы
«Батарея, не болей»: в Кирове сантехник замотал протечку на чугунном радиаторе марлевым бинтом
В Кировской области за сезон отстрелили 171 волка
В Кирово-Чепецке мужчина до смерти забил ножом своего приятеля
В Кировской области закрыли шесть ледовых переправ