Мэрия: УК восстановит рухнувшие козырьки в доме на Комсомольской за свой счет

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-21T11:46:52+03:00

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Снежные глыбы, разрушившие подъезды в здании, должны были убрать работники МУП ЦКС. Из-за их бездействия снег и обвалившиеся козырьки заградили проход в дом.

- Информацию о первом обвале сразу же направили в управляющую компанию, - пояснили в администрации города Кирова. - Однако должных мер по очистке крыши там не предприняли, в результате 20 марта в 21.00 снежная глыба проломила козырёк уже у второго подъезда. Все пострадавшие конструкции организация должна восстановить за свой счёт уже на следующей неделе.

В мэрии отметили, что на второй обвал работники УК отреагировали оперативнее: они убрали оставшийся на крыше снег и разобрали руины козырька. Руководству организации поставили задачи кардинально изменить подход к работе.

Кстати, в результате обвалов никто из кировчан не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU